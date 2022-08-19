Культурные площадки Москвы подготовили более 60 мероприятий к Дню флага России

Более 60 мероприятий приготовила столица к Дню флага России. Триколору исполняется 353 года.

Гостей праздника ждут концерты, экскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. А площадками для мероприятий станут парки, музеи, библиотеки, культурные центры, городские кинотеатры.

На ВДНХ, например, пройдет экскурсия "Знамя в историях и лицах", а также можно будет увидеть показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды. В Воронцовском парке запланирован фолк-концерт. А в саду "Эрмитаж" организуют праздничный пленэр по созданию пейзажа в технике пастельной живописи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.