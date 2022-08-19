Москва создает сеть современных комплексов для оказания экстренной медпомощи – Бочкарев

В столице создается сеть современных комплексов для оказания экстренной медпомощи. Об этом рассказал заммэра города Андрей Бочкарев.

Комплексы будут оборудованы операционными разного профиля. Пациентов при поступлении будут распределять по категориям в зависимости от степени тяжести их состояния. Три комплекса уже практически готовы – это центр при больнице имени Вересаева, при НИИ Склифосовского и при Боткинской больнице.

Также на территории больниц, которые войдут в сеть экстренной медпомощи, оборудуют вертолетные площадки для санитарной авиации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.