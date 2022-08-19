"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

Дорожный трафик в городе оценивается в 4балла. Общая длинна заторов – 60 километров.

В эти минуты сложно проехать как по внутренней, так и по внешней стороне МКАД из-за дорожных работ на 32-м километре. Бетонными блоками перекрыты левые ряды в каждом из направлений.

Кроме того, затруднено движение в сторону ТТК по Волоколамскому шоссе от Тушинского тоннеля до 2-го Волоколамского путепровода. Причина та же – проведение дорожных работ на путепроводе в районе съезда на улицу Академика Курчатова.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.