Московская канатная дорога подарит бесплатный проезд молодоженам

Московская канатная дорога сделала подарок молодоженам. С 19 августа и до конца года они смогут бесплатно на ней прокатиться в день свадьбы. Главное, не забыть свидетельство о браке.

Кроме того, молодоженам предложат посетить Музей оптических иллюзий. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.