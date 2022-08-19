Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы снизилась в пять раз

Москвичам утром 19 августа не стоит слишком широко открывать окна. В городе в ближайшие часы снова может ощущаться запах гари.

По данным Мосэкомониторинга, по сравнению со утром 18 августа концентрации загрязняющих веществ в столице снизились в пять раз. К чему готовиться в выходные?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.