Территорию у станции "Народное ополчение" БКЛ метро благоустроили

Завершены работы по благоустройству территории возле станции "Народное ополчение" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что дорога к новой станции метро стала не только комфортной, но и безопасной. По программе благоустройства там установили 60 фонарей с энергосберегающими лампами.

Для пассажиров общественного транспорта обустроили три современных остановки с зарядками для гаджетов. А сориентироваться возле станции "Народное ополчение" помогут четыре навигационные стелы с указателями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.