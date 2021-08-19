На северо-востоке Москвы появился "умный светофор". Его поставили на улице Бориса Галушкина, рядом с домом номер 14.

Принцип работы такого светофора прост – в его кнопку встроен специальный считыватель, к которому можно приложить социальную карту, и тогда устройство автоматически выставит большее время на переход дороги.

Таким преимуществом могут воспользоваться пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, а также беременные женщины и родители с детьми до трех лет.

Всего "умных светофоров" в городе уже почти 500. Их устанавливают в тех местах, где пересекаются особенно крупные потоки машин и пешеходов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.