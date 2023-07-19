19 июля, 19:45Город
Памятник борцу за независимость Симону Боливару установили в столице
Памятник Симону Боливару появился в Москве. Он установлен в сквере на пересечении двух проспектов – Вернадского и Университетского.
Латиноамериканский борец за независимость испанских колоний изображен верхом на коне. Высота скульптуры составила более четырех метров. Боливар является национальным героем Венесуэлы. Подобная скульптура украшает центр венесуэльской столицы – Каракаса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.