Новый парк появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в столице

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

На месте запущенных промзон и незаконных свалок в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки создадут комфортное место для отдыха. Городской парк станет одним из самых больших в Москве – почти 100 гектаров.

Как преобразится территория? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.