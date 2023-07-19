Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Новый парк появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в столице

Новый парк появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в столице

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

На месте запущенных промзон и незаконных свалок в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки создадут комфортное место для отдыха. Городской парк станет одним из самых больших в Москве – почти 100 гектаров.

Как преобразится территория? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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