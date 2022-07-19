Новости последнего часа: вторичный рынок жилья Москвы вырос на 15% за месяц

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Число регистраций прав на вторичном рынке жилья в Москве за июнь увеличилось на 15%. Следует из данных Росреестра.

На курортах Краснодарского края с начала года отдохнули более 7,7 миллиона человек. Об этом сообщили власти региона.

США с конца февраля сократили экспорт в РФ на 88%. Об этом заявил Минторг США.