Москвичи проголосуют за мероприятия ко Дню города

Москвичи выберут, как отметить День города. На портале "Активный гражданин" началось голосование за мероприятия к празднику. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

День города будет отмечаться 10 и 11 сентября. Среди возможных вариантов – мероприятия для детей, концерты и представления от театров, а также проекты с участием благотворительных фондов. Каждый может выбрать два варианта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.