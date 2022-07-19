Более 14 тыс подъездов приведут в порядок до конца 2022 года – Бирюков

Свыше 14 тысяч столичных подъездов приведут в порядок до конца 2022 года. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Речь идет о косметическом ремонте. Рабочие бригады покрасят потолки и стены. При необходимости отремонтируют дверные блоки, заменят светильники и таблички на этажах. Жителей многоэтажек заранее предупреждают о начале работ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.