Новости последнего часа: 100 домов планируют расселить по программе реновации в 2022 году

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. До конца года по программе реновации планируется начать расселение около 100 домов. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

В регионах России необходимо активизировать вакцинацию населения от COVID-19. Об этом заявил Росздравнадзор.

Санкции ЕС к РФ не затрагивают товары и технологии, связанные с транспортировкой газа. Об этом рассказала Еврокомиссия.