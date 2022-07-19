Поле с пшеницей и маками появилось в центре Москвы

Чтобы устроить себе фотосессию в стиле кантри, необязательно ехать за город. В центре Москвы появилось настоящее русское поле с пшеницей и маками. Находится арт-объект в двух шагах от Кремля – на переходе от Манежной к площади Революции.

Арт-объект уже украшал столицу в 2017 году, когда проходил фестиваль "Московское лето". Теперь его воссоздали в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.