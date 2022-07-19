Многолетние цветы начали высаживать на городские клумбы в Москве

В Москве приступили к высадке многолетних цветов на городские клумбы. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства. Наиболее часто встречающимися видами станут фоксы, пионы, лилейник, хоста и астильба.

При выборе видов растений приоритетным фактором является их устойчивость к московскому климату. Цветы без труда смогут перенести предстоящие холода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.