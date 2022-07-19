Сквер продолжили обустраивать на Белозерской улице в Москве

Еще одна точка притяжения появится у москвичей в конце лета. В данный момент на Белозерской улице благоустраивают сквер. Работы идут с апреля.

В рамках благоустройства высадят деревья, появятся прогулочные дорожки с лавочками. Отдельное пространство сделают для спортсменов. У них появится площадка для занятий на свежем воздухе и беговая дорожка.

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