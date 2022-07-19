Участок БКЛ от "Савеловской" до "Петровского парка" закроют на месяц

С 23 июля по 22 августа не будут ходить поезда между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" Большой кольцевой линии. За это время специалисты присоединят к БКЛ еще три станции – "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники".

Во время ограничений пассажирам порекомендовали пользоваться станцией "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии, Кольцевой линией или электробусом Т42. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.