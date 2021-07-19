Вирусолог рассказал о запрете ходить в рестораны невакцинированным людям

Столичные кафе и рестораны снова работают без QR-кодов. Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев рассказал, что некоторое время, несмотря на вакцинацию, нужно было соблюдать более жесткие ограничения.

"Запрет ходить в рестораны невакцинированным людям – это одна из таких самых мягких вещей. Явно заболеваемость идет вниз, в том числе из-за активной вакцинации тоже. Вирус не знает ни про какие QR-коды и отмену или введение ограничений. Вирус никуда не делся, мы видим, все равно эпидемия продолжается", – сообщил Скулачев.

Он также напомнил о необходимости ношения масок и соблюдения дистанции. Вирусолог отметил, что эти требования никуда не делись. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.