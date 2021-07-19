Москвичам рассказали о главных событиях последнего часа

Обязательная система QR-кодов для посещения заведений общественного питания перестала действовать в Москве. В то же время столичные организации по желанию смогут продолжать спрашивать у посетителей QR-коды.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что авиабилеты по выгодному спецтарифу должны стать доступны семьям с детьми в августе. Правительством уже утверждены правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов семьям.

Власти Москвы рекомендовали ресторанам и кафе временно закрыть веранды из-за надвигающейся грозы и сильного ветра.