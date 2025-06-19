Новости Москвы: Каширский транспортный тоннель капитально отремонтируют

На юге Москвы капитально отремонтируют Каширский транспортный тоннель. В ходе работ специалисты восстановят стены и потолки, заменят старую облицовку, обновят системы пожаротушения, освещения и вентиляции. Ремонт ведется без полного закрытия тоннеля – ограничения движения вводятся поэтапно и по мере необходимости.

На востоке столицы в Погонном проезде началось заселение нового дома, построенного по программе реновации. Во всех квартирах выполнена отделка и установлено необходимое оборудование, включая осветительные приборы, кухонные мойки, плиты и сантехнику. Территория вокруг дома уже благоустроена, а фасад оформлен в спокойных природных тонах.

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