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Новости

19 июня, 14:30

Город

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Инвесторы вложат более 260 млрд рублей в строительство промпроизводств в Москве

"Мой район. Новости": школу в виде вьющейся ленты построят в Причальном проезде

Собянин: метро впервые придет в районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное

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"Торги Москвы": участки под ИЖС

Новости Москвы: поликлиника с летней террасой и оранжереей открылась в центре Москвы

Москва представила свои лучшие практики на ПМЭФ

Выставка в честь юбилея актера Юрия Соломина стартовала на Цветном бульваре

В Гостином дворе наградили лучших столичных медсестер

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Станции метро и МЦК "Ботанический сад" свяжет новый комфортный переход, сообщил Сергей Собянин. Будет построен второй вестибюль МЦК, а под железной и автомобильной дорогами появится сквозной переход.

"Программа льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год" для гостиничного бизнеса работает в Москве с 2022 года. Благодаря ей в столице появилось почти 70 уникальных гостиничных номеров разной категории и площади. Работающие на льготных условиях трех- и четырехзвездочные отели активно принимают гостей. На сегодня завершили ремонтные работы и открылись четыре гостиницы, еще один объект находится на реставрации", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Город и инвесторы строят 21 социальный объект в районе Коммунарка. Рядом с жилыми кварталами появятся детские сады, школы, образовательные комплексы и поликлиники.

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