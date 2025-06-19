Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Станции метро и МЦК "Ботанический сад" свяжет новый комфортный переход, сообщил Сергей Собянин. Будет построен второй вестибюль МЦК, а под железной и автомобильной дорогами появится сквозной переход.

"Программа льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год" для гостиничного бизнеса работает в Москве с 2022 года. Благодаря ей в столице появилось почти 70 уникальных гостиничных номеров разной категории и площади. Работающие на льготных условиях трех- и четырехзвездочные отели активно принимают гостей. На сегодня завершили ремонтные работы и открылись четыре гостиницы, еще один объект находится на реставрации", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Город и инвесторы строят 21 социальный объект в районе Коммунарка. Рядом с жилыми кварталами появятся детские сады, школы, образовательные комплексы и поликлиники.

