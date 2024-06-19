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19 июня, 07:15

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Восемь новостроек по программе реновации подготовят к заселению до конца лета 2024 года

Восемь новостроек по программе реновации подготовят к заселению до конца лета 2024 года

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Восемь новостроек, возведенных по программе реновации, подготовят к заселению до конца лета 2024 года. Переехать в современные квартиры с улучшенной отделкой смогут более восьми тысяч москвичей. Известно, что с начала 2024 года строители сдали уже 21 дом.

Всего по программе реновации расселили уже 999 старых домов. Горожанам предоставили квартиры в 298 новостройках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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