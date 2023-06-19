Москвичам рассказали об этапах строительства нового участка Люблинско-Дмитровской линии

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Полмиллиона москвичей из Северного района смогут быстрее добираться до метро после открытия нового участка Люблинско-Дмитровской линии. Он включает станции от "Селигерской" до "Физтеха".

Известно, что на строящейся станции метро "Физтех" завершают монолитный конструктив северного вестибюля. Подробнее о том, как будет выглядеть одна из самых ожидаемых платформ московского метро, – в эфире телеканала Москва 24.