В районе Южного речного порта появится новая станция метро. Она станет частью Люблинско-Дмитровской линии. Рядом с платформой расположится пешеходная эстакада, которая будет вести к Москве-реке.

Также в планах построить и отремонтировать почти девять километров дорог. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

