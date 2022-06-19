Половину природной территории будущего парка "Яуза" уже привели в порядок, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Украинские силовики обстреляли Макеевку из "Урагана", сообщили в ДНР.

Первая ракетка мира Даниил Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Халле.

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