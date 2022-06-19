Проверить здоровье в столице можно прямо во время прогулки в парке

Пройти чек-ап в столице можно прямо во время прогулки в парке. В специальных павильонах предлагают более 10 обследований, можно проверить и сердце, и легкие, и состояние щитовидной железы. Особое внимание уделяют людям, переболевшим коронавирусом. Сколько времени занимает скрининг и какие документы нужно с собой взять – в сюжете телеканала Москва 24.