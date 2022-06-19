До конца года в столице планируют обновить около 40 поликлиник. Здания отремонтируют, корпуса сделают максимально удобными для пациентов, но главное – завезут самое современное оборудование. Благодаря технике врачи могут круглосуточно лечить самые тяжелые заболевания. Время операций сокращается, риск осложнений сводится к минимуму.

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