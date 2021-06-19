Москвичей попросили заранее выбирать маршруты объезда из-за ремонта дорог в центре города

Более двух тысяч рабочих круглосуточно занимаются ремонтом дорог в центре Москвы. До понедельника будет полностью перекрыта Тверская и 1-я Тверская-Ямская от Настасьинского переулка до площади Тверская Застава. Дорожное покрытие меняют по бесшовной технологии.

В Настасьинском, Дегтярном, Старопименовскм, Мамоновском, Благовещенском переулках делают двустороннее движение и убирают парковки. Объехать ремонт можно по Садовому и Бульварному кольцам, а также по Малой Дмитровке. В ЦОДД просят заранее выбирать маршрут.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

