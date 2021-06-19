Более 2 тыс рабочих ремонтируют дороги в центре Москвы

Более двух тысяч рабочих в круглосуточном режиме ремонтируют дороги в центре Москвы. До понедельника в городе перекрыто несколько улиц. Дорожное покрытие меняют по бесшовной технологии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

