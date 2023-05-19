Почти 150 площадок станут участниками московской акции "День без турникетов"

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что акция "День без турникетов" пройдет в столице с 22 по 28 мая. Она приурочена к Московской неделе предпринимательства. Почти 150 площадок станут участниками этой акции.

Например, в рамках акции можно будет узнать, как устроены творческие мастерские в центре дизайна Artplay. В ходе экскурсии на швейное производство гостям покажут, как создается одежда – от лекал до упаковки готового изделия.

Некоторые события рассчитаны на действующих предпринимателей и тех, кто готовится начать свое дело. Их научат структурировать и масштабировать бизнес, пользоваться продуктами цифровых банков для юридических лиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.