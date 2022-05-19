Алексей Емельянов рассказал о начале археологического сезона

19 мая в информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция на тему "Начало археологического сезона 2022 года".

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, какие из ранее найденных предметов уже отреставрированы, на каких площадках археологи будут работать в новом сезоне, какие артефакты специалисты ожидают найти.

