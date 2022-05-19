Плотный поток сформировался на Владимирской улице в Москве

С помощью городских камер можно посмотреть, какая погода и движение на дорогах Москвы. На Свободном проспекте движение свободное, автомобили проезжают без затруднений.

На 1-й Владимирской улице наблюдается затор. Машины выстроились в плотную колонну на светофоре. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.