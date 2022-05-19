В Москве продолжается реконструкция набережной Марка Шагала

Территория бывшей промзоны "ЗИЛ" постепенно превращается в престижный городской район. Сейчас там реконструируют набережную Марка Шагала. Первые 810 метров уже готовы.

Когда работы полностью закончат, будет сформирована единая система набережных по левому берегу Москвы-реки – от Таганского района до Печатников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.