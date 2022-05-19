Фестиваль детских технопарков Москвы состоится на ВДНХ 21 мая

В Москве пройдет фестиваль детских технопарков. 21 мая на ВДНХ ждут участников от 7 лет. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Целый день для гостей будут проводить мастер-классы и открытые уроки. За это время участники смогут попробовать себя в программировании, робототехнике. Их познакомят с работой 3D-принтеров, а по итогам занятий можно будет записаться на летнюю программу в 15 детских технопарках.

Участие в фестивале бесплатное, нужна только предварительно записаться. На каждый мастер-класс требуется дополнительная регистрация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.