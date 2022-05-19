Столичные энергетики перешли на усиленный режим работы из-за ОГЭ и ЕГЭ

Московские энергетики перешли на усиленный режим работы из-за ОГЭ и ЕГЭ. В дни экзаменов будут дежурить более 300 бригад специалистов и примерно 450 единиц спецтехники.

Пункты сдачи возьмут под особый круглосуточный контроль. Компании уже проверили объекты энергетики и подготовили необходимое количество резервных генераторов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

