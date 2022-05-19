Началось благоустройство территории около станции БКЛ "Каширская"

Около станции БКЛ "Каширская" началось благоустройство. Комфортный пешеходный маршрут сделают через сквер от самой станции до музея-заповедника "Коломенское". Также приведут в порядок небольшое зеленое пространство на другой стороне Каширки. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что с открытием новых станций пассажиропоток становится больше. Удобство нужно обеспечить не только пассажирам, но и местным жителям.

Обновить решили тротуары, дорожки. Поставят два новых остановочных павильона с зарядками для мобильных. Установят лавочки и новые фонари, высадят деревья. На время работ пространство отгородили. Появились соответствующие дорожные знаки, информационные баннеры, а также оборудовали безопасные проходы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.