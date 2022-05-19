В Москве начали закрывать кинотеатры в торговых центрах

В столичных торговых центрах закрываются кинотеатры. Одна крупная сеть уже отказалась от двух объектов. Такие данные приводят "Известия".

Закрывать точки приходится из-за катастрофической потери прибыли. Убытки еще будут – ТЦ могут требовать возмещение ущерба за-за потери посетителей.

Не лучше ситуация обстоит в других городах. В Петербурге к закрытию готовятся сразу несколько кинозалов. По словам их владельцев, голливудский контент давал примерно 80% выручки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.