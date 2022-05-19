В Москве может появиться площадь Защитников Донбасса

В Мосгордуме предложили назвать площадь у посольства США в честь защитников Донбасса. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале столичного парламента.

Речь идет о безымянной пока территории в Пресненском районе, на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы. Парламентарии при этом отмечают, что в некоторых западных странах тоже переименовывают улицы и площади, где расположены российские дипмиссии. Там только в честь Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.