Церемония развода пеших и конных караулов возобновится с 29 мая

В Кремле возобновляются церемонии развода караулов. По данным Федеральной службы охраны, первая в этом сезоне пройдет 29 мая. Зрители смогут наблюдать за происходящим на Соборной площади в полдень по субботам до сентября.

Современная церемония развода пеших и конных караулов была утверждена осенью 2004 года и за 15 сезонов стала визитной карточкой Кремля. Церемониал воссоздан с учетом вековых воинских традиций и объединил элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, "конную карусель" и музыкальное сопровождение духового оркестра. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.