Москвичам рассказали, что будет с "РЖД Ареной"

В Сети обсуждают судьбу "РЖД Арены". В воскресенье утром некоторые спортивные СМИ написали, что "Локомотив" может переехать на новую площадку. А в Черкизове, как пишут спортивные издания, вместо стадиона может появиться жилой комплекс комфорт-класса.

Сергей Собянин прокомментировал информацию о переезде "Локомотива" и застройке "РЖД Арены". Мэр подчеркнул, что вокруг нового вокзала Восточный не собираются возводить жилую застройку. По его словам, благодаря новому транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) жителям столицы будет проще добираться до стадиона. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.