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19 апреля, 16:15

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Фестиваль "Пасхальный дар" проходит в Москве с акцентом на благотворительность

Фестиваль "Пасхальный дар" проходит в Москве с акцентом на благотворительность

В Москве стартовал фестиваль "Пасхальный дар"

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В столице начался фестиваль "Пасхальный дар". В этом году особое внимание уделено добрым делам – москвичи могут передать подарки детям из новых регионов и участникам спецоперации, а также поддержать благотворительные фонды.

Гостей встречает выставка ростовых пасхальных яиц, оформленных студентами, художниками и уличными иллюстраторами. Также можно принять участие в мастер-классах по росписи, купить изделия народных промыслов и поучаствовать в тематических фотосессиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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