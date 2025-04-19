Фестиваль "Пасхальный дар" проходит в Москве с акцентом на благотворительность

В столице начался фестиваль "Пасхальный дар". В этом году особое внимание уделено добрым делам – москвичи могут передать подарки детям из новых регионов и участникам спецоперации, а также поддержать благотворительные фонды.

Гостей встречает выставка ростовых пасхальных яиц, оформленных студентами, художниками и уличными иллюстраторами. Также можно принять участие в мастер-классах по росписи, купить изделия народных промыслов и поучаствовать в тематических фотосессиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.