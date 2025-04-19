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19 апреля, 11:45

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В Москве стартовал перенесенный из-за снега общегородской субботник

В Москве стартовал перенесенный из-за снега общегородской субботник

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Еще неделю назад в Москве лежал снег, из-за чего традиционную дату субботника пришлось перенести на 19 апреля. Теперь горожане, сотрудники предприятий и коммунальщики дружно выходят на улицы, чтобы привести город в порядок после зимы. Особое внимание уделяется благоустройству скверов, пешеходных зон и уборке газонов.

Среди активных участников – сотрудники Московского нефтеперерабатывающего завода, которые вместе с экологами и жителями Капотни ежегодно участвуют в экологических акциях. В этом году волонтеры планируют очистить от мусора общественные территории и обустроить местные скверы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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