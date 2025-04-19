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19 апреля, 11:30

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В Москве проходит подготовка к празднованию Пасхи

В Москве проходит подготовка к празднованию Пасхи

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В столице проходят приготовления к главному православному празднику – Пасхе. Москвичи приносят куличи и яйца на освящение в храмы 19 апреля. А вечером в Москву доставят Благодатный огонь из Иерусалима.

В ночь с субботы на воскресенье городской транспорт будет работать дольше, чтобы верующие могли вернуться домой после ночных богослужений. В храмах уже многолюдно – многие приходят, чтобы почувствовать атмосферу праздника. В парках и на площадках города также проходят тематические программы, концерты и мастер-классы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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