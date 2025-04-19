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19 апреля, 09:15

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Военную технику для Парада Победы доставили в Печатники

Военную технику для Парада Победы доставили в Печатники

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Колонна боевых машин прибыла в зону временной дислокации в Печатниках. Здесь техника пройдет финальную подготовку к Параду Победы – на корпуса нанесут праздничную символику.

Переброска танков, БТРов и ракетных комплексов сопровождалась охраной и стала финальным этапом подготовки к торжествам. Военная техника прибыла из Подмосковья – ее будут использовать на репетициях и параде 9 мая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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