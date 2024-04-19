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19 апреля, 07:15

Город

Три участка улиц будут закрыты рядом с Дмитровским шоссе с 19 апреля

Три участка улиц будут закрыты рядом с Дмитровским шоссе с 19 апреля

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С 19 апреля до 14 августа съезд с улицы Линии Октябрьской Железной Дороги на Дмитровское шоссе будет закрыт для проезда. Это связано с проведением строительных работ.

Также в период с 19 апреля 2024 года по 14 января 2025 года на участках улиц Валаамской и Линии Октябрьской Железной Дороги, а также Локомотивного проезда будут закрыты для движения 1–2 полосы. Это также связано со строительными работами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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