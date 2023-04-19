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Больше 800 участников программы реновации в столице начнут переезд в апреле – Бочкарев

Больше 800 участников программы реновации в столице начнут переезд в апреле – Бочкарев

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Программа реновации продолжается: в разных частях столицы возводят десятки домов. Например, на юго-востоке проектируют и строят почти миллион квадратных метров будущих квартир. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, больше 800 участников программы реновации в столице начнут переезд в апреле. Больше всего переезжающих горожан в ЮВАО – около 500 человек.

Всего в ЮВАО столицы построили 36 новостроек, в три из которых переезжают участники программы реновации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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