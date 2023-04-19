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Прием заявок на архитектурный конкурс "Золотой колос" начался в столице

Прием заявок на архитектурный конкурс "Золотой колос" начался в столице

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Архитекторы и дизайнеры могут поучаствовать в восстановлении ВДНХ и получить премию. В Москве объявлен конкурс на лучший проект реставрации "Золотой колос". Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

На ВДНХ предстоит обновить несколько объектов – Совхозный и Хованский въезды, а также въездные группы "Север 1", "Север 2" и "Север 3". Проекты принимают до 10 июня, а заявку нужно успеть подать до 31 мая на сайте ВДНХ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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