Детские поликлиники в Москве перейдут на электронные медкарты к концу года

Все детские поликлиники в Москве окончательно перейдут на электронные медкарты к концу года. Об этом рассказала заммэра города Анастасия Ракова.

По ее словам, переход на электронные записи начали прошлой весной. Такие медкарты позволяют врачам экономить время. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

