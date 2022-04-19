Разметку для военной техники начнут наносить в Москве

19 апреля, 21:00
В ночь на среду, 20 апреля, на улице Тверской в Москве начнут наносить разметку для военной техники. Об этом сообщил заммэра города Петр Бирюков. Разметка появится от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади. Она будет служить ориентиром для водителей военной техники на репетиции и Параде Победы 9 мая. При этом движение машин на участке будет происходить по обычной схеме.
Около 80 домов получили повреждения после обстрела украинской стороной села Головчино в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадали три человека, у них осколочные ранения. В больнице остается одна женщина, медики оценивают состояние ее здоровья как средней степени тяжести.
Вторник, 19 апреля, стал самым теплым днем в столице с начала года. Воздух прогрелся до +14 градусов. До этого лидером по этому показателю было 8 апреля, когда столбики термометра поднялись до +13 градусов. В среду, 20 апреля, теплая погода сохранится, однако к концу недели похолодает.
Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что половодье в регионе достигло своего пика. По его словам, подмосковные водохранилища наполнены на 80%. Подтоплений удалось избежать благодаря плавному подъему уровня воды.
В Ростуризме сообщили, что более 10 миллионов туристов планируют отдохнуть в южных регионах страны с мая по сентябрь. Сочи попал в тройку самых популярных курортов по числу бронирований на майские праздники. По данным Ростуризма, среди лидеров также Крым и Кисловодск. Туроператоры отмечают, что благодаря программе кешбэка спрос на туры по стране вырос до 35%. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.
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