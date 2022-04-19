Москву начали украшать к фестивалю "Пасхальный дар"

Москву украшают к фестивалю "Пасхальный дар". На улицах города появились ярко-розовые деревья, красочные домики и клумбы в виде яиц.

Фестиваль стартует 23 апреля и продлится он до 28 апреля. Это благотворительное мероприятие, так что гости смогут узнать, как стать волонтером, помочь нуждающимся людям или бездомным животным.

Также в программе будут бесплатные образовательные воркшопы, творческие мастер-классы, театральные представления, концерты и ярмарки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.